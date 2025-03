2025-03-09 15:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی سلێمانی بە سێ خاڵ، رێنمایی چۆنییەتی ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكانی وەرزی دووەم خوێندنی ئەو خوێندنگانەی كە بەپێی…

The post پەروەردەی سلێمانی رێنمایی بۆ ئەنجامدانی تاقیكردنەوەی وەرزی دووەم بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.