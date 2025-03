2025-03-09 18:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆى پشووەکانى نەورۆز و جەژنی رەمەزان، وەزیری خوێندنى باڵا بڕیارێک بۆ خوێندکاران/ قوتابیانى دەرەوەى وڵات دەردەکات. وەزارەتی خوێندنی…

The post بڕیارێک بۆ خوێندکارانی دەرەوەی وڵات دەرکرا appeared first on Esta Media Network.