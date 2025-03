2025-03-09 18:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری شارەوانی رایگەیاند، ” ئەو شارەوانییانەی زەوییان نییە لە شوێنی دیکە بۆیان دەدۆزرێتەوە”. وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار، لە…

The post وەزیری شارەوانی: ئەو شارەوانییانەی زەوییان نییە لە شوێنی دیکە بۆیان دەدۆزرێتەوە appeared first on Esta Media Network.