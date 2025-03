2025-03-10 00:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری پێشووی وەزارەتی كارەبای عێراق رایدەگەیەنێت، پێویستە هاوڵاتییان بیرلەوە بكەنەوە بۆیلەر بە غاز ئیش پێبكەن و ئاو گەرمبكەن.…

