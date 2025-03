2025-03-10 00:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی پێنجشەممە 13ی ئازاری 2025 كۆنفرانسی خولی دووەمی دیداری یەكێتی لە هەڵەبجە بەڕێوەبچێت . سكرتاریەتی لیژنەی باڵای…

The post كۆنفرانسی خولی دووەمی دیداری یەكێتی لە هەڵەبجە بەڕێوەدەچێت appeared first on Esta Media Network.