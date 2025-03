2025-03-10 10:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ ئەنجومەنی نوێنەران دانیشتنێکی ئاسایی خۆی سازبکات و ئەگەریش هەیە هەردوو فراکسیۆنی دەوڵەتی یاسا و سادیقون بایکۆتی…

