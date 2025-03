2025-03-10 10:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەربەتی توو یەکێکە لەو خواردنەوانەی لە بەشێک وڵاتاندا لە رەمەزاندا خواستی زۆری لەسەرە، شارەزایانی بواری تەندروستیش جەخت لە…

The post لەبەر ئەم هۆکارانە لە رەمەزاندا شەربەتی توو بخۆرەوە appeared first on Esta Media Network.