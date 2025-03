2025-03-10 12:00:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانیی عێراق رایدەگەیەنێت، پلانی زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی ئاردی سفریان بۆ سێ ملیۆن تۆن هەیە و دەستبەرداری ئاردی…

The post وەزارەتی بازرگانیی عێراق: ئاردی سفر زیاددەکەین و پێویستمان بە هاوردەکردنی نامێنێت appeared first on Esta Media Network.