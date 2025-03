2025-03-10 13:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی رایگەیاند، بەتۆمەتی پیسبوونی ژینگە و بڵاوبوونەوەی بۆنی ناخۆش لە هەوادا، کارگەیەک لە…

