2025-03-10 13:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمیندارێتیی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا رۆژی یەکشەممەی داهاتوو بەبۆنەی ساڵرۆژی کیمیابارانکردنی هەڵەبجەوە لەسەرجەم پارێزگاکان بکاتە پشووی رەسمی. ئەمیندارێتیی…

