2025-03-10 14:16:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزەری شێروان شێروانی رایدەگەیەنێت، ئەگەر هیچ کێشەیەک نەیەتە پێش رۆژی چوارشەممە شێروان شێروانی ئازاددەکرێت. محەمەد عەبدوڵا پارێزەری شێروان…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی ئازادبوونی شێروان شێروانی appeared first on Esta Media Network.