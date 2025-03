2025-03-10 15:30:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرەڕای ئەوەی وەزیری ناوخۆی سوریا كۆنتڕۆڵكردنی بارودۆخی رۆژانی رابردووی سوریا-یان راگەیاند، بەڵام پێكدادانی نێوان هێزەكانی ئەحمەد شەرع و…

