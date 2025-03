2025-03-10 17:43:14 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانی سلێمانی دیوارێکی راگر لەسەر شەقامی بەکرەجۆ نۆژەندەکاتەوە. ئەمڕۆ دووشەممە، سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی رایگەیاند، دیواری راگری کۆمەڵگای نیشتەجێبوونی…

The post دیوارێکی راگر لەسەر شەقامی بەکرەجۆ نۆژەنکرایەوە appeared first on Esta Media Network.