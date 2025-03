2025-03-10 22:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سوریا رێککەوتن لەنێوان مەزڵوم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات و ئەحمەد شەرع، سەرۆکی کاتیی سوریا واژووکرا.…

