2025-03-11 00:11:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست رایگەیاند، ” 130رۆژە مامۆستایانی گرێبەست تەنها 700 هەزار دیناریان وەرگرتووە”. عەلی رەئوف، نوێنەری گشتیی…

The post عەلی رەئوف: 130 رۆژە مامۆستایانی گرێبەست تەنها 700 هەزار دیناریان وەرگرتووە appeared first on Esta Media Network.