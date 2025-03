2025-03-11 01:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی هەسەدە رایدەگەیەنێت، رێككەوتننامەكەی ئەمشەوی نێوان مەزڵوم عەبدی و ئەحمەد شەرع بە نێوەندگیریی ئەمریكا كراوە. رۆژی دووشەممە، سەرۆكایەتیی…

The post رێككەوتنەكەی ئەمشەو بە نێوەندگیریی ئەمریكا كراوە appeared first on Esta Media Network.