2025-03-11 10:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەی گیانلەدەستدانی رووداوەکەی سنووری هەڵەبجە گەیشتە چوار کەس. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی، بڵاویکردەوە، لە رووداوە هاتوچۆکەی هەڵەبجەدا چوار کەس…

