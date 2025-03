2025-03-11 10:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پردی دەریاچەی حەمرین دەبێتە درێژترین پرد لە سەرتاسەریی عێراقدا و وڵاتەکە و هەرێمی کوردستان پێکەوە دەبەستێتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی رێگاوبان…

The post پردی دەریاچەی حەمرین عێراق و هەرێم پێکەوە دەبەستێتەوە appeared first on Esta Media Network.