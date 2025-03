2025-03-11 13:26:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شیروان میرزا، ئه‌ندامی خولی پێشووی لیژنه‌ی دارایی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراق رایده‌گه‌یه‌نێت، یه‌كێك لە هۆكاره‌كانی دواكه‌وتنی مووچه‌ لە به‌غدادەوە،…

The post شیروان میرزا: هۆکاری دواکەوتنی مووچە درەنگ ناردنی لیستی مووچەیە بۆ بەغداد appeared first on Esta Media Network.