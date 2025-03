2025-03-11 13:26:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، بەغداد رۆژانە گرفتی نوێ بۆ مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دروستدەکات و کێشەکانی عێراق و…

