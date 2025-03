2025-03-11 16:55:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتى کارەباى عێراق واژووکردنى گرێبەستێک لەگەڵ کۆمپانیایەکى فەرەنسى بۆ بەرهەمهێنانى کارەبا لە وزەى خۆر و زیادکردنى 250 مێگاوات…

