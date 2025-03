2025-03-11 19:20:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کونسوڵخانەى ئەمریکا لە هەرێم لە راگەیەندراوێکدا دەڵێت، راوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریکا هانی بەپەلەی حکومەتی عێراقیدا بۆ کارکردن لەگەڵ…

The post راگەیەندراوێکى ئەمریکا دەربارەى گرێبەستە نەوتییەکانى هەرێم appeared first on Esta Media Network.