2025-03-11 22:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سیروان ساڵح، شارەزای بواری كەشناسی دەڵێت، “كەمێك پێش ئێستا بوومەلەرزەیەكی بەهێز لە قەزای مێرگەسوور روویدا كە چەقەكەی گوندی…

The post بوومەلەرزەیەك لە قەزای مێرگەسوور روویدا appeared first on Esta Media Network.