2025-03-11 23:20:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانكی قەڵادزێ لە ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین رایدەگەیەنێت، سبەی چوارشەممە پارەی كارمەندانی كۆمسیۆن دابەشدەكرێت. لە راگەیەندراوێكدا بانكەكە بڵاویكردووەتەوە و…

