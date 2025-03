2025-03-12 09:50:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوادەکات پێش جەژن مووچەی مانگی سێی فەرمانبەران و خانەنشینان و چاودێریی کۆمەڵایەتیی دابەشبکرێت.…

