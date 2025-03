2025-03-12 10:30:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکی یاسایی رایدەگەیەنێت، “پۆستى بریکارى وەزارەت سیاسى نییە و حوکمەکانى فەرمانبەرى ئاسایى بەسەردا جێبەجێدەبێت”. عەبدولقادر ساڵح، شارەزای یاسایی،…

