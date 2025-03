2025-03-12 10:30:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ چوارشەممە بە بەشداری قوباد تاڵەبانی ئەنجومەنی وەزیران لەسەر چوار تەوەر كۆدەبێتەوە. فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حكەومەتی هەرێم…

