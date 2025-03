2025-03-12 11:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق پارەی مووچەی مانگی شوباتی مووچەخۆرانی هەرێمی خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم. وەزارەتی دارایی…

