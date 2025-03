2025-03-12 14:20:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێم رایگەیاند، بەهۆی کارەبای 24 کاتژمێرییەوە نزیکەی 400 مۆلیدە لە هەولێر کوژاونەتەوە. ئەمڕۆ چوارشەممە، وەزارەتی…

The post وەزارەتی کارەبا: بەهۆی کارەبای 24 کاتژمێرییەوە نزیکەی 400 مۆلیدە لە هەولێر کوژاونەتەوە appeared first on Esta Media Network.