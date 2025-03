2025-03-12 17:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم وەزارەتى دارایى بۆ ئامادەکردنى خشتەى مووچەى مانگى شوبات و زوو ئامادەکردنى مووچەى ئەم مانگە رادەسپێرێت…

