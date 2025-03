2025-03-13 08:55:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژکاری دارایی ئەنجومەنی وەزیران رایگەیاند، لە چەند رۆژی داهاتوودا خشتەی بودجە رەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران دەکەن. مەزهەر محەمەد ساڵح…

