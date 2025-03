2025-03-13 11:48:40 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەولێر سکاڵای یاسایی لە سەر رێباز حەملان تۆمارکرا. دڵشاد محەمەد، مامۆستای زانکۆ لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا لە هەولێر…

