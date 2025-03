2025-03-13 12:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای سلێمانی بڵاویکردەوە، بە مەبەستی ئەنجامدانی باشترین مامەڵەی یاسایی لەگەڵ رۆژنامەنوسان و خێراتر راییكردنی دۆسیەکانیان بڕیاردرا بە دیاریكردنی…

