2025-03-13 15:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێم رایگەیاند، سیستمی کامێرای تۆمارکردنی تیژڕەوی بووەتەهۆی کەمکردنەوەی رووداوەکانی هاتوچۆ بە رێژەی 50% لە ماوەی…

The post وەزارەتی ناوخۆ: کامێراکانی تۆمارکردنی تیژڕەوی بە رێژەی %50 رووداوی هاتوچۆی کەمکردووەتەوە appeared first on Esta Media Network.