2025-03-13 15:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جەبار گۆران وتەبێژی بازاڕی دۆلارەکە رایگەیاند، لەم ماوەیەدا نرخی 100 دۆلار لەنێوان 146 هەزار بۆ 150 هەزار دینار…

