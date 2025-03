2025-03-13 15:35:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی راپەڕین رایدەگەیەنێت، پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، بەهۆی لێچوونی غازەوە لە ماڵێکی نزیک ناوچەی پیشەسازیی رانیە، تەقینەوە روویدا.…

The post بەهۆی لێچوونی غازەوە تەقینەوە لەناو ماڵێکدا روویدا appeared first on Esta Media Network.