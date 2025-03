2025-03-13 16:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسى ئاکرێ رایدەگەیەنێت، نیوەڕۆى ئەمڕۆ تەرمی ژنێک بە مل و قاچ بەستراوی لە زێی گەورەدا دۆزرایەوە. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسى…

The post تەرمى ژنێک بە مل و قاچ بەستراوى لە زێى گەورەدا دۆزرایەوە appeared first on Esta Media Network.