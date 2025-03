2025-03-13 21:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ژینگەی عێراق لە هەڵمەتێکدا چوار هەزار نەمامی بۆ قەزای چەمچەماڵ دابینکرد. قائیمقامیەتیی قەزای جەمچەماڵ رایگەیاند، چوار هەزار…

The post وەزیری ژینگەی عێراق چوار هەزار نەمامی بۆ چەمچەماڵ دیاریکرد appeared first on Esta Media Network.