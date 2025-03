2025-03-13 21:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرگری شارستانی هەولێر رایگەیاند، بەهۆی تەقینی بوتڵی غازەوە چوار کەس برینداربوون. ئەمڕۆ پێنجشەممە، بەڕێوەبەرایەتیی بەرگری شارستانی هەولێر رایگەیاند،…

The post لە هەولێر بەهۆی تەقینی بوتڵی غازەوە چوار کەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.