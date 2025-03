2025-03-13 21:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم لەبارەی مووچەی مانگی دوو، كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان ئاگاداردەكاتەوە. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی دارایی هەرێم كە…

The post وەزارەتی دارایی لەبارەی مووچەی مانگی دوو راگەیەندراوێكی بەپەلە بڵاوكردەوە appeared first on Esta Media Network.