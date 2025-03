2025-03-13 23:31:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی كارەبای هەرێم رایدەگەیەنێت، تاوەكو كۆتایی ئەمساڵ پڕۆژەی رووناكی لە سەرجەم شارەكانی هەرێم جێبەجێدەكرێت. ئومێد ئەحمەد وتەبێژی…

