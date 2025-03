2025-03-14 02:40:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر دەستگیركردنی ئەو تۆمەتبارەی راگەیاند كە چوار كەسی لە خانەوادەكەی كوشتووە. لە راگەیەندراوەكەی بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێردا…

