2025-03-14 08:31:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

داهاتی هەفتەی رابردووی سنووری سلێمانی، شەش ملیار و 828 ملیۆن و 776 هەزار و 900 دینار بووە. ماڵپەڕی…

The post داهاتی ئەم هەفتەیەی سلێمانی بڵاوکرایەوە appeared first on Esta Media Network.