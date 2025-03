2025-03-14 09:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشكێكی پسپۆڕی نەشتەرگەرییە گشتییەكان گرنگی وەرزشكردن لە مانگی رەمەزان رووندەكاتەوە. د.سەلیم سەعید زەنگەنە راوێژكاری نەشتەرگەرییە گشتییەكان رایگەیاند، نەبوونی…

