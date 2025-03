2025-03-14 10:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رابەڕی باڵای دروزییەكان رایگەیاند، ئەو كەسەی رابەڕایەتی ئێستای سوریا دەكات كەسێكی داواكراوە و بەهیچ شێوەیەك دانوستان لەگەڵ تاوانبارن…

