2025-03-14 16:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری دەستلەكاركێشاوەی وەزارەتی دارایی عێراق رایگەیاند، دەیانەوێت پێش جەژن مووچەی مانگی ئازار دابەشبكەن و دەشڵێت، “ناگەڕێمەوە بۆ بەغداد”.…

