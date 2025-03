2025-03-14 18:26:01 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆک وەزیرانی عێراق، کوژرانی تیرۆریستێکی راگەیاند. محەمەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پۆستێکدا لەسەر پلاتفۆرمی (x) رایگەیاند،…

