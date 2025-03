2025-03-14 20:41:13 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوخشە ناسیح بە وەکالەت پۆستی پارێزگاری هەڵەبجە وەردەگرێت. سەرچاوەیەک لە پارێزگای هەڵەبجە بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، “نوخشە…

The post نوخشە ناسیح دەبێتە پارێزگاری هەڵەبجە appeared first on Esta Media Network.