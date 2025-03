2025-03-15 09:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بە هاوكاری هێزەكانی حكومەتی هەرێم و عێراق، كوشتنی بەرپرسێكی باڵای داعش و چەنت تیرۆریستێكی…

The post دۆناڵد ترەمپ كوشتنی سەركردەیەكی باڵای داعشی بە هاوكاری هێزەكانیان لەگەڵ عێراق و هەرێم راگەیاند appeared first on Esta Media Network.