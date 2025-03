2025-03-15 11:10:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگای هەڵەبجە لە ساڵیادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجەدا پەیامێک بڵاودەکاتەوە. پارێزگای هەڵەبجە، رایگەیاند، “خواستەکانی هەڵەبجە بریتین لە ئاوەدانی، تەبایی و…

